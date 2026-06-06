Lengyelországból érkezett ezüstrókaprémet foglaltak le

Jelentős értékű, be nem jelentett áruszállítmányt foglaltak le a hatóságok a Lemberg megyei Hrusiv határátkelőjén. A határőrök és a vámhatóság munkatársai egy Varsó és Ivano-Frankivszk között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjárat ellenőrzése során bukkantak az illegális rakományra.

A jármű csomagterében 120 ezüstrókaprémet találtak, amelyeket a vonatkozó előírások ellenére nem jelentettek be a határátlépéskor.

A hatóságok szerint az áru értéke megközelíti a 400 ezer hrivnyát.

A busz 65 éves sofőrje elmondta, hogy a prémeket Lengyelországban vette át küldeményként, és azokat Ivano-Frankivszkba kellett volna eljuttatnia.

A be nem vallott szállítmányt a hatóság lefoglalta, majd további eljárás céljából a vámraktárba szállították. Az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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