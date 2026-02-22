Ukrenerho: hat megyében van áramkimaradás az orosz támadások miatt

Február 22-én éjszaka az orosz haderő kombinált rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen – közölte az Ukrenergo, ukrán állami áramszolgáltató sajtószolgálata vasárnap reggel.

A támadás következtében Odessza, Kijev, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Poltava megyékben áramszünetek vannak érvényben.

A vállalat megjegyzi: ahol a biztonsági helyzet megengedi, már megkezdődtek a sürgősségi helyreállítási munkálatok. Az energetikai dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megrongált berendezéseket a lehető leghamarabb ismét üzembe helyezzék.

Az Ukrenergo kiemelte, hogy a korábbi nagyszabású orosz támadások következményei miatt Ukrajna legtöbb megyéjében jelenleg is korlátozzák az ipari áramfogyasztást, a fogyasztók számára pedig óránkénti ütemtervek vannak érvényben.

Kárpátalja.ma