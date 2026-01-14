12 éves ungvári kislány halála ügyében nyomoz a rendőrség

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság munkatársai egy 12 éves kislány halála ügyében vizsgálódnak. Az eszméletlen állapotú gyereket január 5-én szállították kórházba a mentők egy városi fogászati magánklinikáról. Kórházba kerülése idején nem érkezett feljelentés – olvasható a Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség Facebook-oldalán.

A kislány kilenc napon át az intenzív osztályon feküdt, ahol az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni az életét.

A hatóságok a kislány haláláról január 14-én kaptak értesítést a kórház dolgozóitól.

Az ügyben a rendőrség nyomozásba kezdett, többek közt házkutatást tartanak a fogászati klinikán, ahol orvosi dokumentációt foglalnak le. Az intézmény egészségügyi személyzetét és a szemtanúkat is kihallgatják.

A rendőrség igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendelt el, hogy megállapísák a gyermek halálának pontos okát.

