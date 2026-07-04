Kábítószergyanús anyagot találtak egy bódult sofőrnél Ungváron

Közlekedési szabálysértés miatt állítottak meg a járőrök egy BMW személygépkocsit péntek este Ungváron, a Vasút utcában. Az intézkedés során a rendőrök azt gyanították, hogy a sofőr kábítószer hatása alatt vezette a járművet.

A férfit felszólították, hogy vesse alá magát orvosi vizsgálatnak, ezt azonban megtagadta. A gépkocsi átvizsgálásakor a rendőrök egy növényi eredetű, kábítószergyanús zöld anyagot tartalmazó tasakot, valamint a csomagtérben nagy mennyiségű üres, önzáró műanyag tasakot találtak.

A helyszínre nyomozócsoport érkezett, mivel a hatóságok szerint felmerült a kábítószer birtoklásának gyanúja.

A sofőr ellen emellett több közigazgatási eljárás is indult elmulasztott biztonságiöv-használat, jogosítvány nélküli, valamint bódult állapotban történő vezetés miatt. A kiszabott bírságok összege meghaladja az 58 ezer hrivnyát.

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