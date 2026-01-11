Gondatlan állattartás miatt nyomoz az ungvári rendőrség

A Nemzeti Rendőrség ungvári munkatársai egy a közösségi hálón terjedő bejegyzés miatt kezdtek nyomozásba. A megosztott fényképeken az látható, hogy egy családi ház udvarán egy láncra vert kutya összegömbölyödve fekszik a hideg földön.

A rendőrség a Facebookon arról ír, hogy a körülmények tisztázása érdekében járőröket küldtek a megadott címre.

A rendvédelmi szervek egyben felhívják a figyelmet arra, hogy a gazdák minden esetben felelősek háziállataik megfelelő tartásáért és egészségéért, amit a hatályos ukrán jogszabályok is előírnak.

Az állatok a téli időszakban érzékenyek az alacsony hőmérsékletre, a csapadékra és a hideg szélre. Szabad ég alatt való tartásuk miatt a négylábúak kihűlhetnek és megfagyhatnak.

A helyzetet súlyosbítja, ha a jószágnak nincs menedéke, vagy gazdái láncon tartják, akadályozva a szabad mozgásban. Nagyon fontos, hogy a háziállatok vízhez és élelemhez jussanak.

A rendőrség figyelmeztet továbbá, hogy bár a közösségi médiás bejegyzések figyelemfelkeltők lehetnek, amennyiben sürgős beavatkozásra van szükség, a bejelentők tárcsázzák a 102-es telefonszámot.

Kárpátalja.ma