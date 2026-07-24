Elfogta a rendőrség az Ungváron lövöldöző férfit

Befejeződött a rendőrségi különleges művelet Ungváron: a hatóságok elfogták azt a fegyveres férfit, aki miatt péntek este nagyszabású akció indult a megyeszékhely Sahta kerületében.

A rendőrség tájékoztatása szerint az erdőben elfogott gyanúsítottnál éles lőfegyvert találtak. Az incidens során senki sem sérült meg.

A helyszínelés jelenleg is tart, a rendőrség az akció részleteiről később bővebben is beszámol.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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