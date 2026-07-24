Fegyveres férfi után kutat a rendőrség Ungváron

Különleges rendőrségi művelet indult Ungváron a Sahta-erdő területén egy felfegyverzett férfi elfogására.

A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken este, kijevi idő szerint fél hét körül több gyermek értesítette a járőröket arról, hogy lövéseket hallottak az erdő felől, és egy gyanús férfit is láttak a környéken.

A helyszínre érkező rendőrök az átvizsgálás során ismét lövéseket hallottak. Az előzetes információk szerint az egyik lövedék egy elhagyott épületet találhatott el, ami tüzet okozott, a lángok pedig átterjedtek az erdős területre.

A helyszínen jelenleg is tart a fegyveres elkövető felkutatására irányuló rendőrségi akció. A műveletbe további rendőri egységeket, köztük a KORD különleges alakulatának tagjait is bevonták.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a művelet helyszínét, és aki bármilyen információval rendelkezik a fegyveres férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat a 102-es segélyhívó számon.

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