Ablakon át jutottak be a járőrök egy ungvári nyugdíjashoz

Szeptember 25-én bejelentés érkezett az ungvári rendőrségre, miszerint egy helyi idős asszony feltételezhetően rosszul lett. Aggódó rokonai szerint a telefonhívásokra nem felelt és ajtót sem nyitott – olvasható a megyei járőrszolgálat Facebook-oldalán.

A hívásra kiérkező Anatolij Szkunc és Jaroszlav Kucsernyuk járőrök végül az erkélyen keresztül jutottak be a lakásba, ahol a környezetére alig reagáló nőre a földön fekve találtak rá. A mentők kiérkezéséig figyelemmel kísérték állapotát.

Az idős asszonyt kórházba szállították.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Járőrszolgálat