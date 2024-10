UNICEF: minden nyolcadik lányt szexuálisan bántalmaznak a világon

Több mint 370 millió olyan lány és nő él ma a világon, akik 18 éves koruk előtt szexuális bántalmazás áldozatává váltak – hívta fel a figyelmet legfrissebb jelentésében az UNICEF, az ENSZ Gyermekalapja.

A jelentésből az is kiderül, hogy ha a nem fizikai természetű szexuális bántalmazást, így az online vagy verbális abúzust is számításba vesszük, akkor az említett szám 650 millióra emelkedik, azaz a nők egyötödére – írja a Reuters hírügynökség. Ezenkívül az UNICEF arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermekként a fiúk és férfiak közül is mintegy 240-310 millióan szenvednek el szexuális erőszakot. „Az emberi jogok ilyesfajta megsértése elsöprő mértéket ölt, de a témát övező megbélyegzés, a mérésbeli kihívások és a korlátozott adatgyűjtési források miatt korábban nehéz volt teljes képet kapni minderről” – fogalmaz közleményében a gyermekvédelmi szervezet.

Az UNICEF szerint a jelentés eredményei arra világítanak rá, hogy globális léptékű, intenzív cselekvésre van szükség a probléma kezelése érdekében. Erősíteni kell a gyerekek törvényi védelmét, illetve támogatni kell a fiatalokat abban is, hogy hogyan ismerhetik fel a szexuális erőszakot, valamint hogy hova fordulhatnak segítségért baj esetén. A jelentés szerzői rávilágítanak: a szexuális erőszak nem ismert földrajzi, kulturális vagy gazdasági határokat. Az áldozatok tényleges száma Afrika szubszaharai régiójában, illetve Kelet- és Délkelet-Ázsiában a legmagasabb 79 és 75 millió fővel. Népességarányosan ez 22 és 8 százalékos érintettséget jelent. Európában és Észak-Amerikában a lányok és nők 14 százalékát éri bántalmazás 18 éves koruk előtt. Mind közül a probléma Óceániában a legkiterjedtebb, ahol az érintettek aránya eléri a 34 százalékot.

Folt a lelkiismeretünkön – ezzel a kifejezéssel jellemezte Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója a gyermekekkel szemben szexuális erőszakot. „Mély és tartós traumát hagy maga után, ráadásul gyakran egy olyan ember által, akit a gyermek ismer és akiben megbízik, illetve olyan helyeken, ahol biztonságban kellene éreznie magát” – tette hozzá. Az UNICEF közlése szerint a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények többségét 14-17 éves tinédzserek ellen követik el. Mindez pedig fokozza az áldozatok körében a szexuális úton terjedő fertőzések, a függőségek és a mentális zavarok kialakulásának kockázatát egyaránt. „A negatív hatást csak még inkább felerősíti, ha a gyerekek haboznak a segítségkéréssel… vagy teljes mértékben titokban tartják az őket ért abúzust” – figyelmeztet az UNICEF.

Forrás: hazipatika.com