Útjavítási munkálatok kezdődtek Beregszászban

Megkezdődtek a felújítási munkálatok Beregszászon a Munkácsi, az Esze Tamás és a Széna utca (Kígyós) környékén – adta hírül Babják Zoltán, a város polgármestere július 27-én.

A munkálatok miatt az érintett útszakaszokon a következő napokban forgalomkorlátozásokra kell számítani.

A városvezetés tájékoztatása szerint a terület korszerűsítése már régóta indokolt volt, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek és megértőek.

A gépjárművezetőknek azt javasolják, hogy lehetőség szerint előre tervezzék meg útvonalukat, és válasszanak alternatív közlekedési útvonalakat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Babják Zoltán Facebook-oldala

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