Viharjelzés van érvényben Kárpátalján

Az előrejelzések szerint július 16-án napközben és az esti órákban zivatarok várhatóak Kárpátalja hegyvidéki térségeiben, valamint Ungváron – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A viharokat helyenként jelentős csapadék, 15–20 m/s-os széllökések, valamint 6–19 milliméter átmérőjű jégeső is kísérheti.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú (sárga) veszélyjelzést adott ki az érintett területekre.

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