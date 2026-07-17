Viharok és heves esőzések várhatók Kárpátalja nagy részén

Jelentős időjárás-romlásra figyelmeztetnek a meteorológusok július 18-án, péntek este és július 19-én, szombaton Kárpátalja területének nagy részén, valamint Ungváron.

Az előrejelzések szerint zivatarok, jelentős mennyiségű csapadék, helyenként pedig felhőszakadásszerű esőzés várható. Egyes térségekben egy órán belül 30–49 milliméter csapadék is hullhat.

A zivatarokat óránként 15–20 méteres széllökések, valamint 6–19 milliméter átmérőjű jégeső is kísérheti.

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a hatóságok elsőfokú (sárga) meteorológiai riasztást adtak ki.

Arra kérik a lakosságot és a térségbe érkezőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, lehetőleg ne tartózkodjanak fák vagy reklámszerkezetek közelében, és ne parkolják járműveiket olyan helyeken, ahol azokat a vihar károsíthatja.

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