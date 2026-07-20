Villanyoszlopnak csapódott egy 21 éves motoros a Huszti járásban

Halálos közlekedési baleset történt a huszti járási Ölyvös (Vilhivka) községben, ahol egy 21 éves, beregszászi járási fiatal motorjával beton villanyoszlopnak ütközött – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 20-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal Kovi márkájú motorkerékpárjával közlekedett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, majd egy beton villanyoszlopnak csapódott. A motoros a helyszínen életét vesztette.

A motorkerékpárt a rendőrség lefoglalta, az ügyben halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárás indult. A baleset körülményeinek tisztázására szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

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