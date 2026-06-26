Virágokkal és néma főhajtással emlékeztek a hősökre Beregszászban
Koszorúzással és egyperces néma csenddel tisztelegtek az Ukrajnáért életüket áldozó katonák, valamint a háború civil áldozatai előtt Beregszászban, a Hősök terén álló emlékműnél.
A megemlékezésen részt vett Andrij Riszjuk ezredes, a „Nyugat” Operatív Parancsnokság polgári–katonai együttműködési osztályának vezetője, Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője, a Beregszászi Járási Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ képviselői, háborús veteránok, valamint helyi lakosok. A résztvevők közösen helyezték el az emlékezés virágait a Hősök terén álló emlékműnél.
A megemlékezés során egyperces néma csenddel adóztak mindazok emléke előtt, akik Ukrajna védelmében vesztették életüket, valamint azon civilek előtt, akik a háború következtében hunytak el.
Andrij Riszjuk ezredes szakmai munkalátogatás keretében tartózkodik a Beregszászi járásban. Programja részeként részt vesz a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás bázisán megrendezett szakmai továbbképzésen is.
A hírt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere tette közzé közösségi oldalán.