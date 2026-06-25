Visszatérhetnek az áramszünetek Ukrajnában, amennyiben…

Az ukrán energiarendszer helyzete miatt ismét szükség lehet korlátozások bevezetésére a lakossági áramfogyasztásban. Az Ukrenerho vállalat szerint ez abban az esetben valósulhat meg, amennyiben tartósan magas hőmérséklet alakul ki, vagy újabb támadások érik az energetikai infrastruktúrát.

A vállalat vezetése szerint a nyári időszakban – különösen júliusban és augusztusban – nem zárható ki az áramfogyasztás korlátozása kedvezőtlen körülmények esetén.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője elmondta: amennyiben a 30°C feletti hőmérséklet több mint egy héten keresztül fennmarad, és közben újabb károk keletkeznek az energiarendszerben, ismét szükség lehet vészhelyzeti áramkimaradásokra.

A szakember szerint ilyen esetben az áramkimaradások időtartama néhány órás lehet, főként az esti csúcsidőszakban. Súlyosabb helyzetben, például jelentős támadások után akár hosszabb, legfeljebb több órás korlátozások is előfordulhatnak.

Az Ukrenerho vezetője ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna a 2026-os nyári időszakra felkészültebb, mint az előző évben. Az energiaellátás biztosításában az atomerőművek, az import, valamint a megújuló és elosztott energiatermelés is szerepet kap.

A korlátozások esetleges bevezetésekor először az ipari fogyasztók energiafelhasználását csökkenthetik, mivel a vállalatok egy része képes a fogyasztását technológiai minimumra mérsékelni.

Lakossági áramszüneti menetrendekre akkor lehet szükség, ha az energiarendszerben hiány alakul ki.

A vállalat ugyanakkor kiemelte: jelenleg reális esély van arra, hogy megfelelő körülmények között az ország korlátozások nélkül működtesse az energiarendszert.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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