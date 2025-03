Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Visszatérnek az éjszakai fagyok Kárpátalján, a hőmérséklet hajnalban általában -9°C és -1°C között alakul.

Kedden napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban általában -9°C és -1°C fok között alakul. A hegyvidéki területeken néhány fokkal hűvösebb lehet. Délutánra nagyrészt 1°C és 6°C közé melegszik fel a levegő.

Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az alföldi területeken 9°C-ig emelkedik a levegő hőmérséklete. Éjszaka -7°C-ig csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön derült, napos és száraz időre van kilátás, az égen csupán elvétve fordulhat elő néhány gomolyfelhő. Melegedés is kezdődik: délután már 14-15°C is lehet. Éjszaka azonban ismét fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete, helyenként akár -6°C is lehet.

Pénteken nyugat felől egyre vastagabb felhősávok érkezhetnek, de csapadék még nem várható. A délnyugati, déli szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban általában -3°C alakul a hőmérséklet. Délutánra 10°C és 18°C közé melegszik fel a levegő.

Kárpátalja.ma