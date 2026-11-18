A MÁV vonatai továbbra sem közlekednek Csap határállomáson túl Ukrajna felé – közölte a MÁV csoport szerdán a honlapján közzétett frissítésben.

Felidézték: a MÁV-csoport munkavállalóinak védelme érdekében további intézkedésig kizárólag Csap határállomásig közlekedtetik a személyszállító vonatokat. Csap és Ungvár, illetve Csap és Nagyborzsova között érvényben lévő vágányzári menetrend miatt a legtöbb nemzetközi vonat alapból is csak Csapig közlekedik. Az ukrán vasúttársaság tájékoztatása szerint a Csap és Munkács között utazókat ukrán vonatba szállítják át Csapon.

A MÁV csoport kedden arról adott tájékoztatást, hogy munkavállalóinak védelme érdekében kizárólag Csap határállomásig közlekedtet személyszállító vonatokat Ukrajna irányába november 17-én és november 18-án.

A vasúttársaság a Csap állomáson túli közlekedést azonnali hatállyal leállította kedden 11 óra 20 perctől, azt követően, hogy kedd délelőtt Kárpátalján, a munkácsi pályaudvar közelében orosz drón csapódott be.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán jelezte: arra kérte a MÁV-ot, hogy minden lehetséges segítséget adjon meg azoknak az utasoknak, akik haza szeretnének jutni a történtek után.

Magyar Péter miniszterelnök kedden, nem sokkal 11 óra után a Facebook-oldalán jelentette be, hogy keddre és szerdára leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között. A miniszterelnök a bejegyzésében ismertette, hogy nemrég Kárpátalján, a munkácsi pályaudvartól 300 méterre orosz drón csapódott be, a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították.

Forrás: MTI

Nyitókép: Wikipédia

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