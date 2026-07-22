Záporokkal, zivatarokkal folytatódik a hét Kárpátalján

Változékony időjárásra számíthatunk a hét második felében Kárpátalján: többfelé záporok, zivatarok várhatók, ugyanakkor a hét végére ismét visszatér a nyári meleg. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint július 26-ára a nappali hőmérséklet ismét elérheti a 30 Celsius-fokot.

Július 22-én változóan felhős idő várható, később megnövekszik a felhőzet. Az éjszakai órákban számottevő csapadék nem valószínű, napközben azonban a megye keleti részén elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Éjszaka 9–14, a magashegységekben akár 7 Celsius-fokig is csökkenhet, napközben pedig 21–26 fok várható, a hegyvidéki térségekben 13–18 fokkal.

Július 23-án az éjszaka még többnyire száraz marad, a nappali órákban viszont többfelé rövid ideig tartó esőkre, helyenként jelentősebb csapadékra és zivatarokra kell számítani.

Július 24-én és 25-én továbbra is előfordulhatnak záporok és zivatarok a megye egyes területein. A hajnali és reggeli órákban helyenként köd is képződhet.

Július 23. és 25. között az éjszakai minimumok 6–11, a nappali maximumok 20–27 Celsius-fok között alakulnak, míg a hegyekben nappal 12–19 fok várható.

Július 26-án már számottevő csapadék nem várható. Az időjárás stabilizálódik, a levegő pedig ismét felmelegszik.

A szél az időszak nagy részében északi, illetve nyugati irányból fúj majd 5–12 méter/másodperces sebességgel, zivatarok idején azonban 15–20 méter/másodperces széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 9–14 fokra, a magashegységekben akár 6 fokra is lehűlhet a levegő, napközben azonban már 25–30 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet, a hegyvidéken pedig 17–22 fok várható.

A meteorológusok szerint a hét első felében mérsékelten meleg, csapadékos idő lesz jellemző hűvös éjszakákkal, a hét végére azonban megszűnnek a csapadékok, és ismét visszatér a valódi nyári meleg.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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