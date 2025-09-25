Zelenszkij kijelentette: a háború befejezése után nem indul több elnökválasztáson

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök kijelentette, hogy készen áll távolmaradni a következő elnökválasztástól, ha sikerül befejezni a háborút Oroszországgal. Erről az Axios amerikai hírportálnak adott videóinterjúban beszélt, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett csütörtökön.

A műsorvezető azt kérdezte tőle, hogy békeidőben is elnök marad-e, vagy azt fogja mondani: „a hazámat történelme legnehezebb időszakában szolgáltam, és most távozom a posztomról”.

„Ha befejezzük a háborút az oroszokkal, igen, kész vagyok nem indulni az elnökválasztáson, mert nem az államfőség a célom. Nagyon szerettem volna ebben a rendkívül nehéz időszakban együtt lenni a hazámmal, segíteni az országot. Pontosan erre törekedtem mindig. A célom: befejezni a háborút”

– válaszolta Zelenszkij.

Az elnök az interjúban elmondta: Donald Trump amerikai elnökkel kedden folytatott négyszemközti találkozójukon azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy adjon Ukrajnának egy olyan fegyvert, amely rákényszeríti Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalásra. Zelenszkij nem árulta el, milyen fegyvert kért Trumptól.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a találkozón Trump felvetette: Ukrajnának válaszolnia kell az orosz csapásokra. „Ha az oroszok támadják az energetikai infrastruktúránkat, Trump elnök támogatja azt, hogy válaszul mi is csapást mérünk Oroszország energetikai infrastruktúrájára” – közölte Zelenszkij.

Az ukrán elnök szavai szerint ugyanezt mondta Trump az orosz drón- és rakétagyártó létesítményekkel kapcsolatban is, noha ezek jól védettek – jegyezte meg. Utalást tett Moszkva elleni ukrán csapások lehetőségre is, mondván, hogy a Kreml tisztségviselői jó, ha tudják, hol találhatók az óvóhelyeik. „Szükségük lesz rájuk, ha nem állítják le a háborút” – tette hozzá Zelenszkij.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: president.gov.ua