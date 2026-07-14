Zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre figyelmeztetnek Kárpátalján

A délutáni és esti órákban, július 14-én Kárpátalja területének nagy részén, valamint Ungváron is zivatarokra kell számítani – figyelmeztet a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ.

A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti: 12 óra alatt 15–29 milliméter eső hullhat. Emellett 15–20 méter/másodperces széllökések is előfordulhatnak.

Az előrejelzés szerint egyes térségekben heves felhőszakadások is kialakulhatnak, ahol rövid idő alatt akár 30–49 milliméter csapadék is lehullhat. Emellett 6–19 milliméter átmérőjű jégeső sem kizárt.

A meteorológiai szolgálat a várható időjárási jelenségek miatt I. fokozatú (sárga) veszélyjelzést adott ki.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tevékenységeket, ne tartózkodjanak fák, villanyvezetékek közelében, és fokozott óvatossággal közlekedjenek.

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