A pápa szerint a háború eltereli a figyelmet az afrikai éhínségről

Ferenc pápa vasárnap arról beszélt, hogy az ukrajnai háború elterelte a figyelmet a világ éhezésének problémájáról, és sürgős élelmiszersegélyt sürgetett a szomáliai éhínség megelőzése érdekében.

„Ennek a térségnek a lakói, akik már így is nagyon bizonytalan körülmények között élnek, most halálos veszélyben vannak az aszály miatt” – mondta a Szent Péter téren tartott heti beszédében.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ebben a hónapban közölte, hogy a jövő hónapban hivatalosan is éhínséget hirdethet Szomália nyolc régiójában, ha az állatállomány továbbra is pusztul, a kulcsfontosságú nyersanyagok ára tovább emelkedik, és a humanitárius segítség nem jut el a leginkább kiszolgáltatottakhoz – számolt be róla a The Guardian.

Forrás: hirado.hu

Fotó: MTI/EPA/ANSA/FABIO FRUSTACI