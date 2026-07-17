Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új ukrán kormányfő kinevezését

Üdvözölte és gratulált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez. Mark Rutte NATO-főtitkár közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette az ukrán védelmi minisztert.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. Azt írta: az új ukrán kormány az Európai Bizottság teljes körű támogatására számíthat nagyratörő reformprogramjának előmozdítása során.

„Biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajna európai integrációját Kijev továbbra is az ország átalakulását célzó erőfeszítéseinek középpontjába helyezi„

– fogalmazott.

Közölte továbbá: az uniós testület várja a „további kiváló együttműködést” Ukrajnával.

A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre.

Zelenszkij csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján közölte: Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya, ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba.

A hírre reagálva Mark Rutte NATO-főtitkár a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: nem gondolja, hogy egy új ukrán védelmi miniszter kinevezése jelentős változásokat hozna Kijev Oroszország elleni harcát illető stratégiájában. Közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről.

„Jó munkakapcsolatom volt Mihajlo Fedorovval” – fogalmazott a NATO-főtitkár, majd hangsúlyozta: „utódja kétséget kizáróan folytatni fogja a megkezdett utat”.

Rutte beszélt arról is, hogy megítélése szerint az ukrán hadsereg jelenleg „sokkal jobban teljesít” a frontvonalon, mint az év elején. A megszálló hadsereg nagyon lassan halad előre, és Ukrajna egyes területeken ellentámadást tudott indítani – hívta fel a figyelmet a NATO-főtitkár, majd hozzátette: Ukrajna „mélyen csap le Oroszországban”, támadva annak energiainfrastruktúráját és ipari bázisát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország havonta 25-35 ezer katonát veszít. „Ha ön egy fiatal orosz férfi, aki fontolgatja, hogy csatlakozik az orosz háborús erőfeszítésekhez, akkor ön is egyike lehet annak a körülbelül 30 ezer embernek, aki ebben vagy a következő hónapban elesik a harcokban” – tette hozzá.

Forrás: MTI

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