Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új ukrán kormányfő kinevezését

Kárpátalja.ma Nézőpont

Üdvözölte és gratulált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez. Mark Rutte NATO-főtitkár közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette az ukrán védelmi minisztert.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. Azt írta: az új ukrán kormány az Európai Bizottság teljes körű támogatására számíthat nagyratörő reformprogramjának előmozdítása során.

„Biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajna európai integrációját Kijev továbbra is az ország átalakulását célzó erőfeszítéseinek középpontjába helyezi

– fogalmazott.

Közölte továbbá: az uniós testület várja a „további kiváló együttműködést” Ukrajnával.

A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre.

Zelenszkij csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján közölte: Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya, ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba.

A hírre reagálva Mark Rutte NATO-főtitkár a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: nem gondolja, hogy egy új ukrán védelmi miniszter kinevezése jelentős változásokat hozna Kijev Oroszország elleni harcát illető stratégiájában. Közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről.

„Jó munkakapcsolatom volt Mihajlo Fedorovval” – fogalmazott a NATO-főtitkár, majd hangsúlyozta: „utódja kétséget kizáróan folytatni fogja a megkezdett utat”.

Rutte beszélt arról is, hogy megítélése szerint az ukrán hadsereg jelenleg „sokkal jobban teljesít” a frontvonalon, mint az év elején. A megszálló hadsereg nagyon lassan halad előre, és Ukrajna egyes területeken ellentámadást tudott indítani – hívta fel a figyelmet a NATO-főtitkár, majd hozzátette: Ukrajna „mélyen csap le Oroszországban”, támadva annak energiainfrastruktúráját és ipari bázisát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország havonta 25-35 ezer katonát veszít. „Ha ön egy fiatal orosz férfi, aki fontolgatja, hogy csatlakozik az orosz háborús erőfeszítésekhez, akkor ön is egyike lehet annak a körülbelül 30 ezer embernek, aki ebben vagy a következő hónapban elesik a harcokban” – tette hozzá.

Forrás: MTI

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