Barta József: Magyarország baráti gesztusai javítják a kárpátaljai magyarság helyzetét

Az Ökumenikus Segélyszervezet ma átadott segélyszállítmánya nem csak a humanitárius katasztrófa elkerülésében játszik rendkívül fontos szerepet, hanem javítja a kárpátaljai magyarság helyzetét is – jelentette ki Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke az MTI-nek vasárnap.

A KMKSZ alelnöke elmondta, hogy személyesen is megköszönte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a magyar kormány politikai és humanitárius támogatását, azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az egyre súlyosabbá váló humanitárius helyzet enyhítésére tesz.

Barta József az MTI tudósítójának hangsúlyozta: egyrészt fontosak az élelmiszer- és üzemanyag-szállítmányok, amelyek komoly segítséget jelentenek a lakosság, a megyében elhelyezett huszonötezer menekült ellátásában, illetve a mentőszolgálat, rendvédelmi szervek működése szempontjából. Másrészt pedig az ukránok is megtapasztalják, hogy “Magyarország, a magyar nép nem ellenség, hanem barát, jó szomszéd” – fogalmazott Barta József.

A KMKSZ alelnöke rámutatott, hogy “nemcsak az a barát, aki fegyvert ad, hanem az is, aki ilyenkor azt adja, amire a legnagyobb szükségük van a kárpátaljaiaknak, nekünk, akik itt maradtunk, hogy kitartsunk ebben a nehéz időben”. Azzal, hogy Magyarország befogadja és ellátja a háborús menekülteket, a kárpátaljai magyarok helyzetét is javítja, mivel gyengíti azoknak a pozícióit, akik a háborús helyzetet is álhírek gyártására, nemzetiségi ellentétek szítására használják – szögezte le Barta József. A KMKSZ alelnöke elmondta: Viktor Mikita kormányzó ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a destruktív nézetek terjesztői ne kapjanak teret. “Együtt kell evezni a part felé, vagy együtt fogunk elsüllyedni” – figyelmeztetett Barta József.

