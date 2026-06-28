Kizárhatja az EU az „ideiglenes védelemből” a harcképes korú ukrán férfiakat

„Erre az ukránok kértek fel minket” – jelentette ki Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa a 4,3 millió fő által élvezett program tervezett szigorításáról. Eszerint az ideiglenes védelmet nem szabad megadni azoknak, „akik katonai kötelezettségeik miatt nem hagyhatják el legálisan Ukrajnát”.

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a harcképes korú férfiakat zárják ki az ukrán menekülteknek szóló programból – számol be a Politico.

Az uniós szervekhez közel álló lap szerint a bizottság pénteki javaslata úgy hosszabbítaná meg 2028 márciusáig az ukrajnai háború elől menekülők ideiglenes védelmi státuszát, hogy ez nem vonatkozna azokra, akiknek „katonai kötelezettségeik” vannak, és akik nem hagyhatják el Ukrajnát.

Ukrajna ugyanis megtiltotta a 25 és 60 év közötti, „sorozási korú”, valamint a 23 és 25 év közötti, a tartalékosok listáján szereplő férfiaknak is, hogy elhagyják az országot.

A korlátozás nem vonatkozna azokra a férfiakra, akik az új szabályok hatálybalépése előtt kaptak ideiglenes védelmet – teszi hozzá a brüsszeli lap.

Lezáruló határok

„Javaslatunk figyelembe veszi Ukrajna változó védelmi igényeit” – idézi az Euronews Magnus Brunnert, az EU belügyi biztosát, aki ismertette Brüsszel tervezett szigorításait. „Erre az ukránok kértek fel minket” – mondta a biztos a tervezett döntéssel kapcsolatban.

Mivel a tervezett új intézkedés szerint

az ideiglenes védelmet nem szabad megadni azoknak, „akik katonai kötelezettségeik miatt nem hagyhatják el legálisan Ukrajnát”,

a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 23 és 60 év közötti férfit kizárnak – teszi hozzá a lap.

Az EU adatai szerint több mint 4,33 millió, Ukrajnából menekült ember részesül az uniós ideiglenes védelmi irányelv előnyeiből, amelyet Oroszország 2022. februári inváziója után léptettek életbe. Brunner bejelentésében 4,4 millió ukrán menekültről beszélt.

A jelenleg védelmét élvező ukránok körülbelül 27 százalékát teszik ki a felnőtt férfiak. A nők aránya 43, a kiskorúaké pedig 30 százalék.

Néhány sorköteles

A belügyi biztos hangsúlyozta bejelentésében: a terv célja, hogy „összeegyeztesse a védelmi igényeket Ukrajna azon képességével, hogy megvédje magát Oroszország illegális agressziós háborújával szemben”.

„Annak ellenére, hogy Ukrajna bevezette a kötelező katonai szolgálatot,

»néhány sorkatonai szolgálatra kötelezett ukrán férfi« illegálisan átlépte a határt

és ezt követően ideiglenes védelmet kapott az EU-országokban” – fogalmaz az Euronews. Mindeközben az Eurostat 2025 novemberi becslése szerint

650 ezer hadköteles korú ukrán férfi tartózkodik az Európai Unióban.

Csütörtökön a dán kormány hasonló korlátozást javasolt: eszerint a 23 és 60 év közötti ukrán férfiak csak akkor kaphatnak tartózkodási engedélyt az országban, ha igazolni tudják, hogy mentesülnek a katonai szolgálat alól. Dánia nem része az EU ideiglenes védelmi programjának, mivel kimaradt a migrációs politikából, de a teljes körű invázió után ennek ellenére létrehozott egy hasonló rendszert.

Pénteken

a Bizottság önkéntes visszatérési programot is javasolt,

amely támogatná az ebben részt vevő ukránokat.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Magnus Brunner

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