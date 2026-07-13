Oroszország az EU-t fenyegető számos hackercsoportot irányít

Az Európai Unió leleplezte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az Európai Uniót és tagállamait fenyegető számos kibertámadásért felelős elkövetőt, köztük a Turla nevű orosz hackerekcsoportot irányítja – közölte Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában hétfőn.

Kaja Kallas kijelentette: Oroszország évek óta széles körű rosszindulatú kibertevékenységet folytat, egyre súlyosabban érintve az EU-t, tagállamait, valamint a nemzetközi partnereket, nevezetesen Ukrajnát.

Az EU elítéli a rosszindulatú, állami és nem állami szereplők részvételével zajló, hírszerző szolgálatok, online bűnözői csoportok, aktivisták és magánvállalatok bevonásával működtetett orosz kibertevékenységet, melyek magukban foglalják a kormányzati hálózatokba való beszivárgást és a létfontosságú infrastruktúra szabotálását, zavarokat és pénzügyi veszteségeket okozva

– hangoztatta Kallas.

Az uniós diplomácia vezetője közölte: a rosszindulatú orosz tevékenységekre válaszul az EU kilenc emberre és négy szervezetre vezet be hétfőn korlátozó intézkedéseket. Az uniós szankciók az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU hírszerző tisztjeire, valamint kiberbűnözőkre, önjelölt hackerekre és magánvállalatokra vonatkoznak, akik és amelyek hozzájárulnak Oroszország erőfeszítéseihez az EU, tagállamai és nemzetközi partnerei destabilizálása érdekében – tájékoztatott.

Kallas aláhúzta: az EU erősíteni fogja együttműködését nemzetközi partnereivel, köztük a NATO-val egy globális, szabad, nyílt, stabil és biztonságos kibertér előmozdítására.

„Azzal, hogy felhívja a figyelmet Oroszország rosszindulatú magatartására és szankciókat szab ki az ilyen tevékenységekért felelősökre, az EU hangsúlyozza elkötelezettségét a kibertérben tanúsított elszámoltathatóság fenntartása iránt” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: minden államnak, beleértve Oroszországot is, be kell tartania a kibertérben tanúsított felelős állami magatartásra vonatkozó ENSZ keretrendszert és normáit, valamint tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot.

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