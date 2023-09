Humenyuk: az oroszok Kalibr rakétákat halmoznak fel az őszi és téli csapásokhoz

A Déli Védelmi Erők sajtóközpontjának vezetője, Natalija Humenyuk kommentálta az oroszok csökkenő számú rakétatámadásait. Erről az UNIAN hírügynökség adott hírt szeptember 23-án.

Humenyuk egy sajtónyilatkozatában azt mondta, hogy az orosz erők Kalibr típusú rakétákat halmoznak fel, hogy majd azokkal az őszi és téli időszakban Ukrajnát támadhassák. Megjegyezte, az oroszok ezzel nem adják fel a támadást.

Szavai szerint az ellenségnek légi fölénye van, illetve rakétatartalékaik is vannak. Emlékeztetett arra, hogy a Kalibr rakétákat főleg a kritikus infrastruktúra ellen vetik be. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az ukrán erők felkészültek, már sokat tudnak ezekről a támadásokról.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció