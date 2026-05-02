A héten háromszor dőlt meg a hidegrekord Kárpátalján

Egy hét alatt háromszor döntött rekordot a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet megyénkben – tudatta a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ a hivatalos oldalán.

A meteorológusok szerint április 30-án közel 100 év után először csökkent a levegő hőmérséklete -3 °C-ra. Ezen a napon 1946 óta nem mértek 3 °C alatti hőmérsékletet Ungváron.

Ugyancsak megdőlt a hidegrekord április 26-án és 28-án. Vasárnap éjszaka -2,2 °C-ig, míg kedden -2 °C-ig süllyedt a levegő hőmérséklete.

Április 30-án a legmagasabb nappali hőmérséklet is rekordot döntött: 29,7 °C-ig emelkedett a hőmérő higanyszála. A közlemény szerint 2013 óta nem volt ilyen magas a hőmérséklet ezen a napon.

