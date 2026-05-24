Németország és Franciaország elítélte az Oresnyik bevetését Ukrajnában

Németország és Franciaország is élesen bírálta, hogy Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta az ukrajnai Bila Cerkvát. Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök egyaránt az eszkaláció újabb jeleként értékelte a támadást.

„A német szövetségi kormány élesen elítéli ezt a kíméletlen eszkalációt. Németország továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna oldalán” – írta Friedrich Merz német kancellár az X-en.

Hasonló kijelentést tett Johann Wadephul német külügyminiszter is. „Oroszország terrorja megdöbbentő. Az Oresnyik bevetése további eszkaláció” – hangoztatta. Hozzátette, hogy mindez csak megerősíti őt abban, hogy törekedjen a NATO külügyminiszteri találkozóján tett javaslatok következetes megvalósítására. Wadephul szerint csak egy erős Ukrajna lehet képes arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt visszakozásra késztesse. A német tárcavezető a külügyminisztérium adatai szerint a svédországi Helsingborgban tartott tanácskozáson további ukrajnai segélyekről tárgyalt hivatali partnereivel.

Emmanuel Macron francia elnök szintén elítélte a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával végrehajtott támadást. Mint fogalmazott, a történtek „mindenekelőtt az eszkalációt jelentik és patthelyzetet Oroszország háborújában”. Az X-en tett bejegyzésében a francia elnök megerősítette elkötelezettségét a kijevi vezetés támogatása mellett.

