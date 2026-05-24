Zelenszkij: Közel 100 sérültje van az éjszakai orosz légicsapásoknak
Az eddigi információk szerint négy halottja és közel 100 sérültje van országszerte az Ukrajnát ért éjszakai légitámadásoknak – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebook-oldalán.
Az államfő beszámolója szerint csak a fővárosban közel 30 lakóépület omlott össze vagy rongálódott meg.
Bejegyzésében köszönetet mondott a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata, a Nemzeti Rendőrség és az önkormányzati kommunális vállalatok munkatársainak, akik a csapások helyszínén dolgoznak a károk elhárításán és a túlélők mentésén.
Zelenszkij részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, és az ukránok összefogásának fontosságát hangsúlyozta.
Köszönetet mondott továbbá a külföldi partnerek együttérző nyilatkozataiért, megjegyezve, hogy
támogatásuknak tettekben is meg kell nyilvánulnia.
Az elnök konkrét lépéseket sürgetett az ukrán légvédelem megerősítése, a rakétaszállítmányok felgyorsítása érdekében.
