Zelenszkij: Közel 100 sérültje van az éjszakai orosz légicsapásoknak

Az eddigi információk szerint négy halottja és közel 100 sérültje van országszerte az Ukrajnát ért éjszakai légitámadásoknak – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebook-oldalán.

Az államfő beszámolója szerint csak a fővárosban közel 30 lakóépület omlott össze vagy rongálódott meg.

Bejegyzésében köszönetet mondott a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata, a Nemzeti Rendőrség és az önkormányzati kommunális vállalatok munkatársainak, akik a csapások helyszínén dolgoznak a károk elhárításán és a túlélők mentésén.

Zelenszkij részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, és az ukránok összefogásának fontosságát hangsúlyozta.

Köszönetet mondott továbbá a külföldi partnerek együttérző nyilatkozataiért, megjegyezve, hogy

támogatásuknak tettekben is meg kell nyilvánulnia.

Az elnök konkrét lépéseket sürgetett az ukrán légvédelem megerősítése, a rakétaszállítmányok felgyorsítása érdekében.

