Miami Nagydíj: kettős McLaren-siker a sprintfutamon

A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj szombati sprintfutamát.

A McLaren brit pilótája mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett a második helyen, míg a harmadik Charler Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője lett.

Norris karrierje során negyedszer diadalmaskodott „rövid távú” versenyen, sikerével pedig megszakította a Mercedes idei egyeduralmát, eddig ugyanis mindegyik futamot a német rivális nyerte.

A Mercedes két pilótája közül az összetett pontversenyben második brit George Russell a negyedik, az éllovas olasz Kimi Antonelli pedig a hatodik lett.

A Miami Nagydíj magyar idő szerint a 22 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.

Végeredmény, Kínai Nagydíj, sprintfutam (19 kör, 102,828 km, a pontszerzők):

1. Lando Norris (brit, McLaren) 29:15.045 perc

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 3.766 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 6.251 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 12.951 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 13.639 mp h.

6. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 13.777 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 21.665 mp h.

8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 30.525 mp h.

Forrás: MTI