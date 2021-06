Laschet: az Északi Áramlat-2-nek nem szabad Ukrajna elleni geopolitikai eszközzé válnia

A CDU és a CSU közös kancellárjelöltje védelmébe vette az Északi Áramlat-2 orosz-német gázvezeték-beruházást, mondván: Németországnak több földgázra lesz szüksége az atomerőművek és a szénerőművek leépítése nyomán.

A Financial Timesnak Armin Laschet, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke elmondta: a vezetékrendszernek nem szabad Ukrajna elleni geopolitikai eszközzé válnia, Ukrajna érdekeit meg kell védeni, és ha Oroszország ehhez nem tartja magát, az Északi Áramlat-2 megépítéséről szóló megállapodás alapjai “megszűnnek létezni”.

Az Európai Unióról szólva Armin Laschet kijelentette, hogy mind szorosabb unióra van szükség, és több területen kell meghonosítani a minősített többségű szavazási rendszert, beleértve a külpolitikát.

Megerősített hatáskörű gazdasági biztosra is szükség van, és az EU-nak el kell indulnia a közös gazdaságpolitika felé is, nem lehet megállni a közös monetáris politikánál, emellett lépéseket kell tenni egy közös európai alkotmány kidolgozása felé – hangsúlyozta a CDU elnöke a Financial Timesnak adott interjúban.

