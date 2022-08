Lengyel államfő: Ukrajna egész Európát védelmezi

Ukrajna egész Európát védelmezi az orosz agresszióval szembeni hősies ellenállással, és ha elesik, Moszkva tovább terjeszkedik Közép-Európa felé – jelentette ki a lengyel államfő egy keddi német lapinterjúban.

Andrzej Duda a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív lapban közölt interjúban hangsúlyozta, hogy a más népek alárendeléséről szóló “nagyorosz” birodalmi eszme nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnök gondolkodását határozza meg, hanem átitatja az orosz társadalom jelentős részét.

Így még az is előfordul, hogy orosz újságírók a lengyelországi – az ország középső részén, Varsótól nyugatra fekvő – Kaliszig húzódó Oroszországról fecsegnek – tette hozzá.

Mindez azt jelenti, hogy Ukrajna Lengyelországot és Európát, így Németországot is védi. Ha pedig “hősies ellenállásuk Putyin birodalmi terveivel szemben” elbukik, közvetlenül fenyegetné Lengyelországot és a balti államokat az orosz befolyási övezet közép-európai irányú kiterjesztésének veszélye – fejtette ki a legnagyobb lengyel kormánypárt, a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) politikusa.

Ezt a veszélyt “ma Ukrajnának köszönhetően sikerül megfékezni”, de “sajnos a jövőben is aktuális lesz” – tette hozzá Andrzej Duda.

Mint mondta, az egyetlen megoldás “a biztonságunk megerősítése”, mert így a “potenciális agresszornak kevésbé éri meg támadni”.

Ukrajna példája éppen azt mutatja, hogy mire képes egy ország, amely jól felkészült a védekezésre – tette hozzá a lengyel államfő.

Kifejtette: ugyancsak az Ukrajna elleni orosz agresszióval függ össze Lengyelország egy másik súlyos problémája, a télre szánt kőszén fenyegető hiánya. A szenet eddig jórészt Oroszországból importálták, és háztartások millióit fűtötték vele.

A kormány “legnagyobb gondja” így az Ukrajna elleni orosz háború miatt fenyegető hiány elhárítása, az ellátás biztosítása – mondta Andrzej Duda, megjegyezve, hogy az európai uniós éghajlatvédelmi célok elérése eddig is “nagy kihívás” volt Lengyelországnak, és “a háború mindent még bonyolultabbá tett”.

A többi között arról is szólt, hogy mindig is ellenezte az Oroszországot Németországgal közvetlenül összekötő, Ukrajnát és Lengyelországot megkerülő Északi Áramlat földgázvezeték-rendszert, és soha nem hitte el Angela Merkel volt német kancellár azon állítását, miszerint a két vezetékpárból (a 2011 óta működő Északi Áramlat-1-ből és a 2021 végén befejezett, de a háború miatt végül üzembe nem állított Északi Áramlat-2-ből) álló fejlesztés tisztán üzleti alapú beruházás.

Mint mondta, a volt kancellárral folytatott megbeszélések sokaságán, éveken keresztül mindhiába igyekezett jelezni, hogy az Északi Áramlat valójában “Európának káros, ránk, lengyelekre pedig gyilkos” hatású. Ez a vezetékrendszer “a kulcs az európai piac orosz dominanciájához”, és ezt Lengyelország számos szomszédja is így látta – mondta Andrzej Duda a FAZ-nak.

Forrás: MTI