Megyei képviselők a magyar közösséget érintő események kapcsán

Olekszandr Ledida és Ivan Csubirko megyei képviselő is provokációnak titulálta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) magyar szervezetek székházánál tartott razziáját.

Olekszandr Ledida, a Za Majbutnye politika párt elnöke a TV-21-nek adott interjújában elmondta, hogy véleménye szerint a minap történtekkel politikai nyomást szerettek volna helyezni Brenzovics Lászlóra, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökére, mivel egy november 29-i ülésen, ahol új koalíciót szerettek volna létrehozni, nem jelent meg.

Ivan Csubirko megyei képviselő hivatalos közösségi oldalán fejtette ki: osztja Olekszandr Ledida álláspontját.

Viktor Ruszin, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője szintén megszólalt az ügy kapcsán:



– Ma a megye különböző politikai pártjainak képviselőivel beszélgettem, és megdöbbentő, hogy a kormány mit meg nem tesz azért, hogy a megyei tanács élére saját emberüket állítsa. Ha a kárpátaljai képviselők most nem fognak össze és nem választanak vezetőt, akkor az mindent elmond róluk. Én kategorikusan csak Kárpátaljáért fogok szavazni, bárhogy is nevezzenek, az álláspontom egyértelmű. Most a megyei képviselők megmutathatják honfitársaiknak, hogy mennyire szeretik Kárpátalját pártállásuktól függetlenül. Ne csukja be senki a száját és várja meg, hogy mi, hogyan lesz tovább. A választások előtt az óriásplakátokról olyan szeretetet hirdetett mindenki, hogy nem volt párja. Legyen becsületünk! – írta Facebook-oldalán Viktor Ruszin képviselő.

Kárpátalja.ma