Nagy kistérség, nagy gondokkal – interjú dr. Oroszi Józseffel

Az október 25-i helyhatósági választásokat a Tiszapéterfalvai Kistérségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által támogatott dr. Oroszi József addigi nevetlenfalui polgármester nyerte meg. Dr. Oroszi József már eddig is gazdag tapasztalatokra tett szert azon a téren, miként lehet vezetni több települést, hiszen Batár, Akli, Aklihegy és Újakli is a Nevetlenfalui Községi Tanács irányítása alá tartozott. Az újonnan létrehozott Tiszapéterfalvai Kistérség azonban hatalmas: tizenhat község tartozik hozzá, melyek eddig hat községi tanácshoz tartoztak. Milyen helyzetben és milyen célkitűzésekkel vág bele a megválasztott polgármester ennek a jókora, új közigazgatási egységnek a vezetésébe?

– Az első és legfontosabb elérendő cél, hogy létrejöjjön a kistérség struktúrája, és megszervezzük az új közigazgatási egység működését – indítja beszélgetésünket dr. Oroszi József. – Most már ugyanis az új közigazgatási egységnek kell fenntartania és működtetnie a területén található oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális intézményeket, tehát szinte egy járás funkcióit kell ellátnia.

– Már megalakult a kistérségi tanács?

– Még nem állt fel a tanács, így még az első tanácsülést sem tartottuk meg.

– Milyen forrásokból tudják biztosítani a kistérség működését?

– Az állami dotációból, plusz a saját bevételeinkből, melyek a törvény szerint a kistérségi tanácsokhoz fognak befolyni. Az eddig is a községi tanácsokhoz befolyó bevételek mellett mi kapjuk meg a jövedelmi adó egy részét is. Viszont az üzemanyag-töltőállomásokból korábban befolyt jövedéki adó továbbra már nem a mi bevételeinket gyarapítja majd, hanem az állami útalapba folyik be. Ez pedig nagy érvágást jelent nekünk. A mostani felállás mellett a jövő évi költségvetésünk deficites lesz. Ennek pedig az is az oka, hogy tizenhat falu tartozik hozzánk, melyekben ötvennégy különböző közintézmény működik, ezek fenntartását nekünk kell finanszíroznunk, nem megfelelő bevételek mellett.

– Amikor még a választások előtt riportot készítettem Önnel, a kistérséghez tartozó településeket érintő feladatok között szóba került az útfelújítások kérdése is.

– Nagyon fontos, hogy a kistérséghez tartozó községek között jó minőségű utakon tudjanak közlekedni a lakosok. Az állami fenntartású utakat az államnak kell fenntartania, a kommunális utakkal viszont nekünk kell foglalkoznunk, és nagyon sok helyen fel kell újítanunk azokat. Meg kell oldanunk a munkálatok elvégzését, ha meg lesz rá a pénzünk. Emellett – a járással összefogva – meg kell oldani a szemét elszállítását is a községekből. Továbbá szeretnénk közreműködni abban, hogy a térségben legyen szemestermény-tároló és -szárító, illetve abban is közre akarunk működni, hogy a zöldségkonzervgyár újból beinduljon, amely nagy segítséget jelentene a helybéli gazdáknak.

– És mi lesz a korábbi községházák sorsa?

– Minden, hozzánk csatlakozott községben lesz elöljáró, valamint megfelelő személyzet ahhoz, hogy a lakosok helyben tudják elintézni az alapvető hivatalos dolgaikat.

Lajos Mihály

Kárpátalja.ma