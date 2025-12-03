Megvonta a védelmet az orosz nyelvtől a Legfelsőbb Tanács

Az ukrán parlament a mai napon elfogadta a kormány 14120. számú törvényjavaslatát. Ennek értelmében megfosztották az orosz nyelvet a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája által nyújtott védelemtől. A hírről Olena Ivanovszka államnyelvi ombudsman számolt be, üdvözölve a honatyák döntését.

A határozat mellett, mely tulajdonképp a karta ukrán fordításának frissítését javasolta, a Legfelsőbb Tanács 264 képviselője szavazott.

„Ez egy olyan döntés, amelyre az ország évek óta várt. A Parlament elfogadta az európai karta helyes fordítását: az orosz és a nem létező »moldáv« már nem szerepel a ratifikált törvényben különleges védelmet igénylő nyelvként”

– fogalmazott az ombudsman.

A karta hatálya ugyanakkor továbbra is kiterjed minden olyan nyelvre, amelyet korábban védett. Ide tartozik az urum, a krími görög, a roma, a cseh, a krími tatár, a karaim és a jiddis nyelv, amely Olena Ivanovszka szerint valóban támogatásra szorul. Hozzátette:

„Ez egy fontos lépés, amely egyértelműen megfelel a karta szellemének, erősíti a nemzetbiztonságot, és tiszteletet biztosít minden olyan közösség számára, amely ukrán földön megőrzi nyelvét.”

Az államnyelvi biztos emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság még 2021-ben kötelezte az állami szerveket a karta helyes fordításának elfogadására, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett a törvénytervezet előkészítésében és elfogadásában.

„Ma helyreállítottuk a történelmi igazságosságot, és búcsút mondtunk a politikai nyomásgyakorlásra és az oroszosítás legitimálására használt koholmányoknak. Ezzel demonstráltuk érettségünket, mint teljes jogú európai állam”

– hangsúlyozta Ivanovszka.

Kárpátalja.ma

Forrás: mova-ombudsman.gov.ua