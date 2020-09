Semjén Zsolt és Szili Katalin köszöntője a Rákóczi-főiskola tanévnyitójára

Tisztelt Miniszter Urak! Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Úr, Rektor Úr, Püspök Úr! Tisztelt Országos, Helyi, Egyházi és Világi Elöljárók! Tisztelt Oktatók és Hallgatók!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola már hagyományossá vált tanévnyitó ünnepségei többszörös jelentéstartalmat hordozó rendezvények, amelyek egyszerre szolgálnak külpolitikai találkozók és együttműködések szimbolikus helyszínéül és biztosítják az év egyik legfontosabb nemzetpolitikai eseményét Kárpátalján.

Bár már szeptembert írunk és új tanév kezdődik, de ennek a naptári évnek koránt sincs vége. Különösen fontos, sorsfordító pillanatok állnak még előttünk. A választások, a járvány második hulláma és még ki tudja, mit tartogat a 2020-as esztendő utolsó harmada. Amit eddig láttunk az, hogy a felsőoktatás menetét jelentősen nehezítette a vírushelyzet. Azonban az új kihívásokra a Főiskolától megszokott rátermettséggel sikerült válaszolni már tavasszal is, mint az online oktatás és vizsgáztatás megszervezése, vagy a járványhelyzet felelősségteljes koordinálása, amelyekért elismerésünkkel és mély tiszteletünkkel adózunk oktatók és hallgatók felé és bízunk ennek folytatásában. Itt megragadjuk az alkalmat, hogy még egyszer megköszönjük Orosz Ildikó elnök asszony elhívatott szolgálatát, melyet a magyar állam elismerése is igazol. A kárpátaljai magyar közösség első számú tudományos fellegvára ez az intézmény, amelynek fennmaradásáért és működéséért a Magyar Kormány kész tenni a helyi magyarság szülőföldön való boldogulásának biztosítása érdekében. Az, hogy ez a fellegvár ma újra kitárja kapuit és a Főiskola ismét hívja hallgatóit, az elmaradt kárpátaljai és Kárpát-medencei tudományos, nemzetpolitikai konferenciák, nyári táborok és események sora miatt még nagyobb jelentőséggel bír még az eddig megszokotthoz képest is.

Kedves Diákok!

A tanévnyitó helyszínéül szolgáló gyönyörű református templom adja a szakralitását ennek az eseménynek, hogy az Önök előtt álló tanévben ne csak tudásban, hanem egyben szívükben hittel is gyarapodjanak. A kárpátaljai magyar közösségnek szüksége van Önökre. Ne féljenek, mert a II. Rákóczi Ferenc Főiskola olyan kősziklára épített intézmény, amely nem hagyja el Hallgatóit és minden körülmények között küzd értük és jogaikért. Tehát Önöknek nincs más dolguk, mint átvenni ezt a stabil, önazonos lelkiséget és kihozni magukból a lehető legtöbbet. Így József Attila szavaival élve „dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes” kívánunk Önöknek és Tanáraiknak sikerekben gazdag 2020/2021-es tanévet és jó erőt és egészséget!

Budapest, 2020.szeptember 22. Dr. Semjén Zsolt és Dr. Szili Katalin