Szlovákia továbbra sem tagja a tettrekészek koalíciójának

Szlovákia továbbra sem tagja az Ukrajnát támogató tettrekészek koalíciójának – erősítette meg Juraj Blanár szlovák külügyminiszter pénteken a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

A szlovák diplomácia vezetője azzal összefüggésben mondta ezt, hogy különböző francia források és az eubrief.sme.sk gírportál is arról tájékoztattak, miszerint Szlovákia tagjává vált a tavaly tavasszal brit kezdeményezésre alakult, Ukrajnát a háborúban támogatni hajlandó országok, az úgynevezett tettrekészek koalíciójának. A hír alapjául az szolgált, hogy Szlovákia párizsi nagykövete is részt vett a koalíció július 13-án tartott találkozóján Franciaországban.

A külügyminisztérium ezzel kapcsolatban közölte:

a párizsi szlovák nagykövet csak megfigyelőként vett részt a találkozón, hasonlóképp, mint más országok diplomáciai testületeinek képviselői. Az üggyel kapcsolatban azonos értelmű állásfoglalást adott ki a szlovák kormányhivatal is.

A szlovák külügyminisztérium közleményében hozzátette: az esettel összefüggésben kérték Franciaország pozsonyi nagykövetségét, hogy adjon magyarázatot a tettrekészek koalíciójába való állítólagos szlovák belépéssel kapcsolatos kijelentésekre.

Robert Fico szlovák miniszterelnök az üggyel kapcsolatban pénteken közösségimédia-profilján közzétett állásfoglalásában azt mondta: a Szlovák Köztársaság nem volt, jelenleg sem az, és nem is lesz tagja „a tettrekészek koalíciójának, amely támogatja az ukrajnai háborút.„

Fico beszámolt arról is, hogy pénteken személyesen beszélt Franciaország pozsonyi nagykövetével, Nicolas Suran-nal, akit határozottan megkért arra, hogy a nagykövetség ne terjesszen valótlan információkat Szlovákia állítólagos tagságával kapcsolatban a tettrekészek koalíciójában. Hozzátette: a francia nagykövettől megerősítést kapott annak irányában, hogy félreértésről van szó, és erről nyilvános tájékoztatást is fognak adni.

„Ukrajnához fűződő kapcsolatunk a kétoldalú együttműködésen alapszik, amelynek keretében elutasítjuk, hogy halált okozó ajándékokat nyújtsunk Ukrajnának, és azt is, hogy részt vegyünk a nekik nyújtandó háborús kölcsönökben, vagy más katonai célú pénzügyi segítségben” – szögezte le állásfoglalásában Fico. Hozzáfűzte: Szlovákia a humanitárius segítségnyújtásra összpontosít, valamint a szlovák és az ukrán kormányoknak a civil és hasznos projektek terén történő együttműködésére.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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