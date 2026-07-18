Új minisztérium jött létre Ukrajnában
Az ukrán kormány létrehozta a Kistérégek, Régiók és Belső Menekültek Ügyeinek Minisztériumát, amelynek élére Vitalij Bezgint nevezték ki. Az új tárca a helyi közösségek fejlesztéséért, a regionális politika összehangolásáért, valamint a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek támogatásáért felel majd.
Viktor Mikita, az Ukrán Elnöki Iroda helyettes vezetője szerint a minisztérium kulcsszerepet játszik majd a központi kormányzat és az önkormányzatok együttműködésének erősítésében, valamint a régiók újjáépítésének koordinálásában.
Hozzátette: a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa is fontos partnerként segíti majd az új tárca munkáját.
A várakozások szerint az új minisztérium meghatározó szerepet kap a háború sújtotta területek helyreállításában, a helyi közösségek támogatásában és a belső menekülteket érintő állami programok végrehajtásában.
Forrás: apostrophe.ua