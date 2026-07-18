Új minisztérium jött létre Ukrajnában

Az ukrán kormány létrehozta a Kistérégek, Régiók és Belső Menekültek Ügyeinek Minisztériumát, amelynek élére Vitalij Bezgint nevezték ki. Az új tárca a helyi közösségek fejlesztéséért, a regionális politika összehangolásáért, valamint a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek támogatásáért felel majd.

Viktor Mikita, az Ukrán Elnöki Iroda helyettes vezetője szerint a minisztérium kulcsszerepet játszik majd a központi kormányzat és az önkormányzatok együttműködésének erősítésében, valamint a régiók újjáépítésének koordinálásában.

Hozzátette: a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa is fontos partnerként segíti majd az új tárca munkáját.

A várakozások szerint az új minisztérium meghatározó szerepet kap a háború sújtotta területek helyreállításában, a helyi közösségek támogatásában és a belső menekülteket érintő állami programok végrehajtásában.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

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