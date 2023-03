Vatikáni béketerv: kívülállók ne szállítsanak fegyvereket

Nemcsak Kína, hanem a Vatikán is saját béketervet készített az orosz–ukrán konfliktus lezárására. Bár a pápai állam ezt hivatalosan nem jelentette be, néhány részlet így is nyilvánosságra került. Például az, hogy a Vatikán kiemelten fontosnak tartja, hogy kívülálló országok ne vegyenek részt a konfliktusban azzal, hogy fegyvereket szállítanak. A béketerv kiemeli azt is, hogy elsődleges az emberi élet és az egészség megőrzése.

„Az egész világ háborúban és önpusztításban áll, időben meg kell állítanunk!” – így fogalmazott néhány héttel ezelőtt dél-szudáni útja után Ferenc pápa, nem sokkal azelőtt, hogy kiderült: a Vatikán is tervet dolgozott ki az orosz–ukrán háború lezárására.

A terv úgy fogalmaz: ezek garanciája a befogadás, a másik kultúrájának és nyelvének tisztelete, valamint az együttműködés minden fél között, ide értve Oroszországot, Ukrajnát és Európát is.

Bár béketerv nem a Vatikántól, hanem a sajtóból derült ki, mostanra már az is világossá vált, hogy a Pápa számára az igazságos béke azt jelenti, hogy az orosz erők kivonulnak Ukrajna területéről,

és olyan tárgyalásokról szól, amelyek legalább egy szerződés aláírásához vagy fegyverszünethez vezetnek. A Szentszék szerint kiemelten fontos, hogy kívülálló országok ne vegyenek részt a konfliktusban és a fegyverszállításokban sem. A pápa emellett a Vatikánt javasolja a béketárgyalások helyszínéül, mivel Róma a béke városa.

„Kérek mindenkit, akinek hatalma van a nemzetek felett, hogy konkrétan kötelezze el magát a konfliktus lezárására, a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett. Ami romokra épül, az soha ne legyen igazi győzelem” – fogalmazott néhány napja Ferenc pápa.

Csakhogy a két egymással hadban álló ország talán még sosem volt ilyen távol a békétől, mint most. Ukrajnába ugyanis hónapok óta egymást követik a fegyverszállítmányok. A tárgyalások pedig már az elején elakadtak, bár az orosz és az ukrán delegáció több alkalommal is találkozott egymással. És Recep Tayyip Erdogan török elnök is próbált már közvetíteni.

Kijev bejelentette, semmilyen engedményre nem hajlandó, amíg az orosz csapatok el nem hagyják Ukrajnát.

Zelenszkij ukrán elnök sem a békéről, hanem inkább a harcról beszél.

„Nem tudtuk, mit hoz a holnap, de világosan megértettük, hogy minden holnapért harcolni kell” – fogalmazott videóüzenetében a háború egyéves évfordulóján az ukrán elnök. Ő már korábban arról is beszélt: a békéhez vezető utat nem a béketárgyalások folytatásában látja, hanem egyebek mellett Kijev modern fegyverekkel való ellátásában és a pénzügyi-energetikai stabilitás fenntartásához nyújtott nyugati segítségben.

A Vatikán szerint viszont mindkét félnek fel kellene hagynia a másik támadásával, tárgyalóasztalhoz ülnie és megvitatnia az álláspontokat.

A Szentszék mindkét harcoló féllel fenntartja diplomáciai kapcsolatait. Ferenc pápa azt is közölte: tervét szeretné megvitatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A katolikus egyházfő e célból kész Moszkvába is elutazni.

