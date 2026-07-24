Sajtóértesülés: jövő héten Washingtonba látogathat Volodimir Zelenszkij

Sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök július 28-án, kedden Washingtonban találkozhat. A hírt az RFE/RL újságírója, Alex Raufoglu közölte diplomáciai forrásokra hivatkozva.

A tervezett egyeztetés fontos diplomáciai esemény lehet, a két államfő legutóbb Franciaországban és Törökországban találkozott.

A látogatás tervéről a napokban az ukrán sajtó is cikkezett, és diplomáciai forrásokra hivatkozva azt állították, hogy az elnök az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamatról tárgyalna Donald Tumppal.

Korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter is jelezte, hogy Washington folyamatos kapcsolatban áll Ukrajnával, és nyitott a további magas szintű egyeztetésekre.

Az ukrán elnök emellett azt is közölte, hogy

az Ukrajna–Egyesült Államok–Oroszország háromoldalú tárgyalások következő fordulóját még az ősz előtt szeretnék megtartani.

Erről a Micheál Martin ír miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján beszélt.

Kárpátalja.ma

Forrás: shelter.in.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, president.gov.ua

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