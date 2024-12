Zelenszkij: tartós és valódi békét kell teremteni

Olyan tartós és valódi békét kell teremtenünk, amelyet nem tud megakadályozni Oroszország – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban a videoüzenetben, amit a Közös Expedíciós Haderő (JEF) tallinni csúcstalálkozójának résztvevőihez intézett kedden.

Az ukrán elnök ezenkívül kiemelte, hogy véleménye szerint „a 2025-ös év elhozhatja a háború végét, de cselekedni is kell azért, hogy ez valóban be is következzen”.

A JEF csúcstalálkozóján a rendező Észtországon kívül Nagy-Britannia, Dánia, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia és Svédország képviselői megállapodtak abban, hogy 2025-ben 12 milliárd euró értékben járulnak majd hozzá Ukrajna háborús kiadásaihoz.

Közleményükben ezenkívül hozzátették: „az átfogó, igazságos és tartós béke szükségessé teszi, hogy Oroszországnak feltétel nélkül ki kell vonnia teljes hadigépezetét Ukrajna teljes, nemzetközileg elismert területéről”.



Forrás: MTI/hirado.hu

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: EPA/Andy Rain)