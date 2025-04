Elhunyt a Zakarpattya egykori labdarúgója

Meghalt Olekszandr Hrebenozsko, az ungvári Zakarpattya futballcsapat korábbi labdarúgója. A halál okát nem hozták nyilvánosságra

Az ukrán labdarúgó a 2005/2006-os szezonban csatlakozott a Zakarpattya csapatához. Játszott továbbá az Obolony és a Voliny kluboknál is. Volt tapasztalata Németországban is, hisz a Bundesligában a Borussia Mönchengladbach csapatát is erősítette.

Játékos pályafutása után Kijevben gyermekedzőként dolgozott, és egy utazási iroda tulajdonosa volt.

Olekszandr Hrebenozsko 49 éves volt.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net