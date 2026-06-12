A kárpátaljai magyar oktatás aktuális kérdései – szakmai workshop a továbbképző intézetben a Rákóczi-egyetem közreműködésével

2026. június 11-én a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata gyakorlati workshopot szervezett a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények igazgatói és igazgatóhelyettesei számára A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzete az európai integrációs program és a kompetenciaalapú értékelés kontextusában címmel. A rendezvény résztvevőit Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta a pedagógus-továbbképzés és a szakmai együttműködések jelentőségét, valamint kiemelte a továbbképző intézet szerepét a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás szakmai támogatásában és fejlesztésében.

A rendezvényt Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke nyitotta meg. Előadásában áttekintette a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás jelenlegi helyzetét, különös figyelmet fordítva az ukrajnai oktatási reformok és az akadémiai líceumok kialakításának kérdésére. Bemutatta az akadémiai líceumok működésének jogszabályi hátterét, az új középfokú oktatási struktúrával kapcsolatos követelményeket, valamint a kárpátaljai magyar iskolahálózat előtt álló kihívásokat. Részletesen elemezte a kistérségek tanulólétszám-adatait és azokat a lehetőségeket, amelyek révén a magyar közösség megőrizheti középfokú oktatási intézményhálózatát.

A délutáni szekció a kompetenciamérés kérdéseivel foglalkozott a HTMKNP KOMP (Kompetencia–Oktatás–Mérleg–Perspektíva) kutatási program eredményei alapján. Az előadásokat Dr. Molnár D. Erzsébet, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója kezdte, aki bemutatta a kompetenciamérések módszertani hátterét, a kárpátaljai magyar iskolákban végzett mérések kialakulását és lebonyolítását.

Ezt követően Dr. Hires-László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője ismertette a kompetenciamérések legfontosabb eredményeit, kitérve a matematikai, szövegértési és idegen nyelvi teljesítmények alakulására, valamint a háttérkérdőívek szerepére az eredmények értelmezésében.

A program zárásaként Dr. Pallay Katalin, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője a szülői migráció és a tanulói teljesítmények összefüggéseit vizsgáló kutatás eredményeit mutatta be.

A workshop lehetőséget biztosított arra, hogy az intézményvezetők első kézből ismerjék meg a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzetéről és eredményességéről szóló legfrissebb kutatási eredményeket, valamint közösen gondolkodjanak a további fejlesztési lehetőségekről.

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