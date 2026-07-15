A Külügyminisztériumban tárgyalt a Rákóczi Egyetem vezetése

2026. július 13-án a Külügyminisztériumban fogadta Breuer Klára, a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőit, Orosz Ildikó elnököt és Csernicskó István rektort.

Az egyeztetés során az egyetem vezetése átfogó képet adott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, valamint az általa létrehozott oktatási-nevelési és kulturális intézményrendszer működéséről, eredményeiről és fejlesztési terveiről. Bemutatták a kárpátaljai magyar közösség oktatási helyzetét, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel a térség magyar intézményei nap mint nap szembesülnek.

A megbeszélés középpontjában a magyar–ukrán kapcsolatok oktatási és kulturális vonatkozásai, a határon túli magyar intézmények szerepe, valamint a jövőbeni együttműködési lehetőségek álltak. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a Rákóczi Egyetem és az általa fenntartott intézmények meghatározó szerepet töltenek be a kárpátaljai magyarság anyanyelvi oktatásában, kulturális örökségének megőrzésében és a fiatal generációk szülőföldön való boldogulásának elősegítésében.

A felek egyetértettek abban, hogy a rendszeres szakmai párbeszéd és az együttműködés erősítése kiemelt jelentőségű a kárpátaljai magyar közösség jövője szempontjából. Az egyeztetés nyitott és konstruktív légkörben zajlott, megerősítve a közös szándékot a kapcsolatok további elmélyítésére.

Forrás: Rákóczi Egyetem

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