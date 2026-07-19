Aranyérmet nyert egy kárpátaljai diák a Nemzetközi Kémiai Olimpián

Aranyérmet szerzett a Nemzetközi Kémiai Olimpián (IChO 2026) a Kárpátaljáról származó Kozák Román – számolt be róla a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij a Telegramon.

Kozák Román az Ökörmezői kistérséghez tartozó Tarfalui Líceum 10. osztályos tanulója. A kárpátaljai diák a több mint 90 országból érkezett 360 versenyző között bizonyult a legjobbnak az Üzbegisztánban megrendezett rangos megmérettetésen.

Miroszlav Bileckij gratulált a tanuló kiemelkedő sikeréhez, és köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a felkészülését.

Az ukrán csapat további három tagja ezüstérmet szerzett a nemzetközi versenyen.

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Nyitókép forrása: Miroszlav Bileckij Telegram-oldala

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