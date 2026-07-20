Betiltanák a gyorsételek árusítását az iskolák és óvodák közelében Ukrajnában

Bursza Krisztina Oktatás

Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán parlamentben, amely 400 méteres védőövezet kialakítását írná elő az óvodák, iskolák, szakkörök és szakoktatási intézmények körül. A tervezet szerint ezen a területen korlátoznák bizonyos élelmiszerek árusítását.

A javaslat értelmében tilos lenne olyan termékeket értékesíteni, amelyek túlzott mennyiségben tartalmaznak cukrot, sót, telített zsírsavakat vagy transzzsírokat. A csomagolatlan utcai ételek – például a shawarma és a különféle péksütemények – esetében a termékek megfelelőségét laboratóriumi vizsgálatokkal vagy technológiai dokumentáció alapján ellenőriznék.

A korlátozás ugyanakkor nem vonatkozna a friss zöldségekre, gyümölcsökre, bogyós gyümölcsökre és az ivóvízre.

A jogszabálytervezet megsértése esetén első alkalommal 8 500 és 17 000 hrivnya közötti bírságot szabnának ki. Egy éven belüli ismételt jogsértésért 25 500–51 000 hrivnya pénzbírság járna, emellett az árut és az abból származó bevételt is elkoboznák.

A kezdeményezés célja a gyermekkori elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának csökkentése.

Kárpátalja.ma/UngvarInfo

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