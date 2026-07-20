Betiltanák a gyorsételek árusítását az iskolák és óvodák közelében Ukrajnában

Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán parlamentben, amely 400 méteres védőövezet kialakítását írná elő az óvodák, iskolák, szakkörök és szakoktatási intézmények körül. A tervezet szerint ezen a területen korlátoznák bizonyos élelmiszerek árusítását.

A javaslat értelmében tilos lenne olyan termékeket értékesíteni, amelyek túlzott mennyiségben tartalmaznak cukrot, sót, telített zsírsavakat vagy transzzsírokat. A csomagolatlan utcai ételek – például a shawarma és a különféle péksütemények – esetében a termékek megfelelőségét laboratóriumi vizsgálatokkal vagy technológiai dokumentáció alapján ellenőriznék.

A korlátozás ugyanakkor nem vonatkozna a friss zöldségekre, gyümölcsökre, bogyós gyümölcsökre és az ivóvízre.

A jogszabálytervezet megsértése esetén első alkalommal 8 500 és 17 000 hrivnya közötti bírságot szabnának ki. Egy éven belüli ismételt jogsértésért 25 500–51 000 hrivnya pénzbírság járna, emellett az árut és az abból származó bevételt is elkoboznák.

A kezdeményezés célja a gyermekkori elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának csökkentése.

Kárpátalja.ma/UngvarInfo

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