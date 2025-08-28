Kiemelkedő kárpátaljai diákokat jutalmaztak Ungváron

A Nemzeti Multiteszten (NMT) legmagasabb eredményt elért diákokat, valamint az országos tanulmányi versenyek győzteseit köszöntötték Kárpátalján.

Az eseményen Vaszil Ivancso, a megyei katonai közigazgatás első helyettese, valamint Roman Szaraj, a megyei tanács elnöke adta át az elismeréseket és díjakat.

Hat diák az Ungvári Tudományos Líceumból három tárgyból szerzett 200 pontos eredményt, amiért fejenként 30 ezer hrivnya pénzjutalmat kaptak. Egy tanuló pedig 60 ezer hrivnyát vehetett át, miután két tantárgyból is hibátlanul teljesített.

Külön elismerésben részesült az a 54 tehetséges középiskolás, akik a fizika, kémia, történelem, ukrán nyelv és más tantárgyak országos olimpiáin, illetve a Kis Akadémia tudományos versenyein értek el kimagasló helyezéseket.

– Ezek az eredmények bizonyítják tanulóink és tanáraink magas színvonalát, és egyben azt is, hogy az oktatásba fektetett energia mindig megtérül. A kárpátaljai fiatalok a jövőt jelentik régiónknak és országunknak. A mi feladatunk, hogy itthon biztosítsuk számukra a kibontakozás lehetőségét

– hangsúlyozta beszédében Vaszil Ivancso.

Kárpátalja.ma