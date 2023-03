Diplomaosztó ünnepség a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának turizmus szakán

Huszonnégy turizmus szakos hallgató vehette át oklevelét március 3-án a Beregszászi Római Katolikus Templomban, ahol diákok, tanárok, szülők, ismerősök azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék a fiatalokat, akik friss diplomával a kezükben léphetnek tovább az életben.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kovács Zoltán, Magyarország nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az anyaország továbbra is szem előtt tartja a nemzetpolitikai célkitűzéseket, továbbra is minden támogatást megadnak a világban élő magyar közösségeknek, így Kárpátaljának is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a turisztika fejlődésének alapfeltétele a béke.

Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója ünnepi beszédében elmondta:

„Ürességtől kongó folyosók, maszk mögé rejtett arcok, recsegő mikrofonok, szirénaterhes nappalok, sötétből fénybe vágyódó tekintetek. Ugye, nem így képzeltük a jövő oktatását? A gyermekeink jövőjét tervezve nyugalmat, boldogságot, világosságot, a legjobb körülményeket kívántuk… Felnőttként megteszünk mindent, hogy az életük könnyebb, egyszerűbb legyen. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, de vannak élethelyzetek, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Ilyen időszakban vagyunk most is… Ebben az időszakban megtanulhattuk, hogy a próbatételek megerősítenek. Kimondhatjuk, hogy ezt az időszakot sikeresen zártuk le” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a legfontosabb dolog, amit a diákok magukkal vihetnek, az a remény, mert amíg remény van, addig lesz jövő. Megköszönte kollégáinak a kitartó és fáradhatatlan munkát, hogy megvalósították a minőségi tudásátadást és minden új helyzetben helyt álltak. Példát adtak a diákoknak arra, hogy a tehetség előtt nincs akadály.

Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora elmondta, hogy a háború miatt jelenleg a turizmus nem a legvirágzóbb ágazat, ezért a turizmus szak végzős diákjainak azt kívánta, hogy minél előbb gyakorlatban is használják tudásukat, hiszen ez azt jelentené, hogy elhallgattak a fegyverek és újra béke van.

A rendezvény fontos része volt a három történelmi egyház képviselőjének az áldása, akik útnak bocsátották a fiatalokat. Habár ebben a nehéz időszakban nehéz útnak indulni, mert a kiszámíthatatlanság miatt az ember nem látja, hogy merre megy, merre kell mennie. Mégis, mivel turizmus szakos hallgatókról van szó, ezért talán az útnak indulás gondolata nem áll távol tőlük. És térképként, GPS-ként az élet útjain használják a tanáraiktól, elöljáróiktól kapott tudást, bölcsességet, a szülőktől kapott szeretetet és az Istentől kapott Szentírást.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma