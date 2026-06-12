Fejlesztő foglalkozásokra várja a családokat a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

A egész évben folyamatosan fogadja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szakemberek segítségével szeretnék támogatni gyermekük fejlődését.

A szervezet szakemberei szerint minden gyermek egyedi képességekkel és saját fejlődési ütemmel rendelkezik, ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő környezetben és személyre szabott támogatással bontakoztathassák ki lehetőségeiket. A szeretetszolgálatnál a játékos tanulás, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek ötvözésével segítik a gyermekeket abban, hogy magabiztosan haladhassanak előre.

Az intézmény többféle fejlesztő foglalkozást kínál.

A neurofeedback tréning a figyelem, a koncentráció és az önszabályozás fejlesztését szolgálja modern, gyermekbarát módszerekkel. A beszédindító mozgásfejlesztés a mozgás és a kommunikáció közötti kapcsolatra építve támogatja a beszéd fejlődését. Emellett mozgásfejlesztő foglalkozások is elérhetők, amelyek a koordináció, az egyensúlyérzék és a mozgásbiztonság javítását segítik.

A szolgáltatások között szerepel gyógymasszázs és gyógytorna is. Ezek célja az izmok megfelelő működésének támogatása, a feszültségek oldása, valamint a helyes mozgásminták kialakítása és a mozgásszervi problémák kezelése. A központban emellett BEMER-terápia is igénybe vehető, amely a mikrokeringés támogatásán keresztül segítheti a szervezet természetes regenerációs folyamatait.

A szeretetszolgálat munkatársai hangsúlyozzák: minden apró előrelépés jelentős eredmény lehet egy gyermek fejlődésében, legyen szó egy újonnan kimondott szóról, egy biztosabb mozdulatról vagy egy sikerélményből fakadó magabiztos mosolyról.

A fejlesztő foglalkozásokra a felvétel folyamatos.

Jelentkezés és további információ:

Cím: 90202 Beregszász, Rozsoskert út 93.

Telefonszámok: +380 50 785 8514, +380 75 630 0094

E-mail: [email protected]

Kárpátalja.ma

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