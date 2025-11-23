Megvalósultak a 2025/26-os tanév tehetséggondozó foglalkozásai a 15 Genius Tehetségpontban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

Ebben a tanévben 1534 gyermek jelentkezett a 15 tehetségpontba. A legtöbb tehetségpontban a foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én zajlottak. Az Aknaszlatinai Tehetségpontban a tanév első tehetséggondozó alkalmára október 25-én, valamint Karácsfalván és Péterfalván a másodikra november 15-én került sor.

A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:

Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Jelentkezők létszáma Koordinátor neve E-mail Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 31 Benedek Imre benedekimre1802@gmail.com Bátyúi Bátyúi Líceum 113 Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete 47 Birtók Ferenc birtok.ferenc@kmf.org.ua Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 86 Hadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 46 Horváth Zoltán horvath.zoltan1327@gmail.com Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 187 Magyar Vita vitamagyar@gmail.com Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 98 Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum 125 Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 136 Bakos Erika bakoserika12@gmail.com Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum 46 Tar Tímea tar.timea87@gmail.com Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum 155 Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum 212 Páva Judit pava.judit@gmail.com Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum 110 Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua Vári Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum 71 Debreceni Ilona icadebreceni@gmail.com Viski Kárpátaljai Magyar Líceum 71 Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com Összesen: 1534

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz. Korosztály Tantárgyi bontás Jelentkezők száma korcsoportonként Jelentkezők száma tantárgyanként 1. 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 230 230 2. 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 254 254 3. 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 444 75 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 145 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 53 Matematika-Informatika-Fizika 171 4. 7-8. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 399 67 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 90 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 150 Matematika-Informatika-Fizika 92 5. 9-10 osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 207 55 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 34 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 74 Matematika-Informatika-Fizika 44 Összesen: 1534 1534

A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult alkalmanként:

S.sz. Tehetségpont neve 1. hétvége (fő) 2. hétvége (fő) 3. hétvége (fő) 1. Aknaszlatinai 23 26 15 2. Bátyúi 91 97 89 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 22 27 27 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 80 78 71 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 39 38 28 6. Karácsfalvai 151 132 131 7. Kisgejőci 86 82 80 8. Kaszonyi 97 86 71 9. Munkácsi 114 94 92 10. Nagyberegi 47 47 46 11. Nagydobronyi 122 119 91 12. Péterfalvai 173 155 187 13. Ungvári 91 93 73 14. Vári 32 40 31 15. Viski 53 63 45 Összesen: 1221 1177 1077

A tehetséggondozó programban idén összesen 262 tanár vett részt:

A tehetségpontokban oktatók száma a 2025/2026-os tanévben S.sz. Tehetségpont neve Oktató tanárok száma 1. Aknaszlatinai 7 2. Bátyúi 14 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 26 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 6 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 10 6. Karácsfalvai 39 7. Kisgejőci 20 8. Kaszonyi 17 9. Munkácsi 22 10. Nagyberegi 19 11. Nagydobronyi 15 12. Péterfalvai 24 13. Ungvári 18 14. Vári 15 15. Viski 10 Összesen: 262

A gyermekeket 73 iskolából 67 tanár kísérte el a foglalkozásokra:

Kísérő tanárok száma a 2025/2026-os tanévben Tehetségpont neve Kísérő tanárok száma hétvégenként 1. hétvége 2. hétvége 3. hétvége Aknaszlatinai 0 0 0 Bátyúi 7 7 7 Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 1 1 1 Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 6 7 7 Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 0 0 0 Karácsfalvai 11 10 10 Kisgejőci 4 5 5 Kaszonyi 4 4 4 Munkácsi 6 6 6 Nagyberegi 1 2 2 Nagydobronyi 5 5 5 Péterfalvai 16 16 16 Ungvári 2 1 1 Vári 3 3 3 Viski 0 0 0 Összesen: 66 67 67

A 15 tehetségpontban összesen 1278 órát tartottak meg 131 csoportban a hétvégék folyamán az alábbiak szerint:

Tehetségpontok óraszámai a 2025/2026-os tanévben Csoportok száma S.sz. Tehetségpont neve 1. hétvége 2. hétvége 3. hétvége Összesen 1. Aknaszlatinai 20 20 20 60 6 2. Bátyúi 38 38 38 114 12 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 12 12 12 36 4 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 20 20 20 60 5 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 12 12 12 36 4 6. Karácsfalvai 35 35 35 105 11 7. Kisgejőci 29 29 29 87 9 8. Kaszonyi 32 32 32 96 10 9. Munkácsi 41 41 41 123 13 10. Nagyberegi 23 23 23 69 7 11. Nagydobronyi 37 37 37 111 11 12. Péterfalvai 52 52 52 156 16 13. Ungvári 32 32 32 96 10 14. Vári 20 20 20 60 6 15. Viski 23 23 23 69 7 Összesen: 426 426 426 1278 131

A tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Váradi Natália

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány