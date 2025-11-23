Megvalósultak a 2025/26-os tanév tehetséggondozó foglalkozásai a 15 Genius Tehetségpontban

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.

Ebben a tanévben 1534 gyermek jelentkezett a 15 tehetségpontba. A legtöbb tehetségpontban a foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én zajlottak. Az Aknaszlatinai Tehetségpontban a tanév első tehetséggondozó alkalmára október 25-én, valamint Karácsfalván és Péterfalván a másodikra november 15-én került sor.

A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:

TehetségpontTehetségpont helyszíneJelentkezők létszámaKoordinátor neveE-mail
AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János Líceum31Benedek Imrebenedekimre1802@gmail.com
BátyúiBátyúi Líceum113Taranenkó Mariannataranenkom1980@gmail.com
BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete47Birtók Ferencbirtok.ferenc@kmf.org.ua
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium86Hadnagy Krisztinakrisztina151312@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum46Horváth Zoltánhorvath.zoltan1327@gmail.com
KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum187Magyar Vitavitamagyar@gmail.com
KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc Líceum98Bogáthy Eleonórabogathynora@gmail.com
KaszonyiKaszonyi Arany János Líceum125Jánosi Angélaangela.janosi@gmail.com
MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola136Bakos Erikabakoserika12@gmail.com
NagyberegiNagyberegi Református Líceum46Tar Tímeatar.timea87@gmail.com
NagydobronyiNagydobronyi Líceum155Molnár Erzsébeterzsebet.zsofi@gmail.com
PéterfalvaiPéterfalvai Református Líceum212Páva Juditpava.judit@gmail.com
UngváriUngvári Dayka Gábor Líceum110Kulin Juditkulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
VáriVári II. Rákóczi Ferenc Líceum71Debreceni Ilonaicadebreceni@gmail.com
ViskiKárpátaljai Magyar Líceum71Czébely Ilonaczebelyicu@gmail.com
Összesen:1534 

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban: 

S. sz.KorosztályTantárgyi bontásJelentkezők száma korcsoportonkéntJelentkezők száma tantárgyanként
1.3. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz230230
2.4. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz254254
3.5-6. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)44475
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)145
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)53
Matematika-Informatika-Fizika171
4.7-8. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)39967
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)90
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)150
Matematika-Informatika-Fizika92
5.9-10 osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)20755
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)34
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)74
Matematika-Informatika-Fizika44
Összesen:15341534

A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult alkalmanként:

S.sz.Tehetségpont neve1. hétvége (fő)2. hétvége (fő)3. hétvége (fő)
1.Aknaszlatinai232615
2.Bátyúi919789
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)222727
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)807871
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)393828
6.Karácsfalvai151132131
7.Kisgejőci868280
8.Kaszonyi978671
9.Munkácsi1149492
10.Nagyberegi474746
11.Nagydobronyi12211991
12.Péterfalvai173155187
13.Ungvári919373
14.Vári324031
15.Viski536345
 Összesen:122111771077

A tehetséggondozó programban idén összesen 262 tanár vett részt:

A tehetségpontokban oktatók száma a 2025/2026-os tanévben
S.sz.Tehetségpont neveOktató tanárok száma
1.Aknaszlatinai7
2.Bátyúi14
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)26
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)6
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)10
6.Karácsfalvai39
7.Kisgejőci20
8.Kaszonyi17
9.Munkácsi22
10.Nagyberegi19
11.Nagydobronyi15
12.Péterfalvai24
13.Ungvári18
14.Vári15
15.Viski10
Összesen:262

A gyermekeket 73 iskolából 67 tanár kísérte el a foglalkozásokra:

Kísérő tanárok száma a 2025/2026-os tanévben
Tehetségpont neveKísérő tanárok száma hétvégenként
1. hétvége2. hétvége3. hétvége
Aknaszlatinai000
Bátyúi777
Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)111
Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)677
Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)000
Karácsfalvai111010
Kisgejőci455
Kaszonyi444
Munkácsi666
Nagyberegi122
Nagydobronyi555
Péterfalvai161616
Ungvári211
Vári333
Viski000
Összesen:666767

A 15 tehetségpontban összesen 1278 órát tartottak meg 131 csoportban a hétvégék folyamán az alábbiak szerint:

Tehetségpontok óraszámai a 2025/2026-os tanévbenCsoportok száma
S.sz.Tehetségpont neve1. hétvége2. hétvége3. hétvégeÖsszesen
1.Aknaszlatinai202020606
2.Bátyúi38383811412
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)121212364
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)202020605
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)121212364
6.Karácsfalvai35353510511
7.Kisgejőci292929879
8.Kaszonyi3232329610
9.Munkácsi41414112313
10.Nagyberegi232323697
11.Nagydobronyi37373711111
12.Péterfalvai52525215616
13.Ungvári3232329610
14.Vári202020606
15.Viski232323697
 Összesen:4264264261278131

A tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Váradi Natália

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány