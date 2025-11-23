Megvalósultak a 2025/26-os tanév tehetséggondozó foglalkozásai a 15 Genius Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
Ebben a tanévben 1534 gyermek jelentkezett a 15 tehetségpontba. A legtöbb tehetségpontban a foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én zajlottak. Az Aknaszlatinai Tehetségpontban a tanév első tehetséggondozó alkalmára október 25-én, valamint Karácsfalván és Péterfalván a másodikra november 15-én került sor.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:
|Tehetségpont
|Tehetségpont helyszíne
|Jelentkezők létszáma
|Koordinátor neve
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|31
|Benedek Imre
|benedekimre1802@gmail.com
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|113
|Taranenkó Marianna
|taranenkom1980@gmail.com
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|47
|Birtók Ferenc
|birtok.ferenc@kmf.org.ua
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|86
|Hadnagy Krisztina
|krisztina151312@gmail.com
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|46
|Horváth Zoltán
|horvath.zoltan1327@gmail.com
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|187
|Magyar Vita
|vitamagyar@gmail.com
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|98
|Bogáthy Eleonóra
|bogathynora@gmail.com
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|125
|Jánosi Angéla
|angela.janosi@gmail.com
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|136
|Bakos Erika
|bakoserika12@gmail.com
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|46
|Tar Tímea
|tar.timea87@gmail.com
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|155
|Molnár Erzsébet
|erzsebet.zsofi@gmail.com
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|212
|Páva Judit
|pava.judit@gmail.com
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|110
|Kulin Judit
|kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|71
|Debreceni Ilona
|icadebreceni@gmail.com
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|71
|Czébely Ilona
|czebelyicu@gmail.com
|Összesen:
|1534
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
|S. sz.
|Korosztály
|Tantárgyi bontás
|Jelentkezők száma korcsoportonként
|Jelentkezők száma tantárgyanként
|1.
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|230
|230
|2.
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|254
|254
|3.
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|444
|75
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|145
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|53
|Matematika-Informatika-Fizika
|171
|4.
|7-8. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|399
|67
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|90
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|150
|Matematika-Informatika-Fizika
|92
|5.
|9-10 osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|207
|55
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|34
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|74
|Matematika-Informatika-Fizika
|44
|Összesen:
|1534
|1534
A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult alkalmanként:
A tehetséggondozó programban idén összesen 262 tanár vett részt:
|A tehetségpontokban oktatók száma a 2025/2026-os tanévben
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Oktató tanárok száma
|1.
|Aknaszlatinai
|7
|2.
|Bátyúi
|14
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|26
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|6
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|10
|6.
|Karácsfalvai
|39
|7.
|Kisgejőci
|20
|8.
|Kaszonyi
|17
|9.
|Munkácsi
|22
|10.
|Nagyberegi
|19
|11.
|Nagydobronyi
|15
|12.
|Péterfalvai
|24
|13.
|Ungvári
|18
|14.
|Vári
|15
|15.
|Viski
|10
|Összesen:
|262
A gyermekeket 73 iskolából 67 tanár kísérte el a foglalkozásokra:
|Kísérő tanárok száma a 2025/2026-os tanévben
|Tehetségpont neve
|Kísérő tanárok száma hétvégenként
|1. hétvége
|2. hétvége
|3. hétvége
|Aknaszlatinai
|0
|0
|0
|Bátyúi
|7
|7
|7
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|1
|1
|1
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|6
|7
|7
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|0
|0
|0
|Karácsfalvai
|11
|10
|10
|Kisgejőci
|4
|5
|5
|Kaszonyi
|4
|4
|4
|Munkácsi
|6
|6
|6
|Nagyberegi
|1
|2
|2
|Nagydobronyi
|5
|5
|5
|Péterfalvai
|16
|16
|16
|Ungvári
|2
|1
|1
|Vári
|3
|3
|3
|Viski
|0
|0
|0
|Összesen:
|66
|67
|67
A 15 tehetségpontban összesen 1278 órát tartottak meg 131 csoportban a hétvégék folyamán az alábbiak szerint:
|Tehetségpontok óraszámai a 2025/2026-os tanévben
|Csoportok száma
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|1. hétvége
|2. hétvége
|3. hétvége
|Összesen
|1.
|Aknaszlatinai
|20
|20
|20
|60
|6
|2.
|Bátyúi
|38
|38
|38
|114
|12
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|12
|12
|12
|36
|4
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|20
|20
|20
|60
|5
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|12
|12
|12
|36
|4
|6.
|Karácsfalvai
|35
|35
|35
|105
|11
|7.
|Kisgejőci
|29
|29
|29
|87
|9
|8.
|Kaszonyi
|32
|32
|32
|96
|10
|9.
|Munkácsi
|41
|41
|41
|123
|13
|10.
|Nagyberegi
|23
|23
|23
|69
|7
|11.
|Nagydobronyi
|37
|37
|37
|111
|11
|12.
|Péterfalvai
|52
|52
|52
|156
|16
|13.
|Ungvári
|32
|32
|32
|96
|10
|14.
|Vári
|20
|20
|20
|60
|6
|15.
|Viski
|23
|23
|23
|69
|7
|Összesen:
|426
|426
|426
|1278
|131
A tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány